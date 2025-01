KUULA | Lepatriinu avaldas tulevase albumi avasingli „Heartbeat“

Lepatriinu ehk Triinu Paomets astus uude aastasse värske loominguga – peagi ilmub uus album „Pianobar“, mille esimene singel „Heartbeat“ nägi ilmavalgust aasta alguses. Lugu räägib äratundmise rõõmust, sügavast seosest ning on unistav teos idüllilisest suhtest, kus kõik osapooled tunnevad end väärtustatuna.

Terve „Pianobar“ album on ääretult hingestatud ning läbi ja lõhki põimunud armastusega nii enda, kui ka teiste vastu. Album on kirjutatud 2024 aasta jooksul, jazz/pop stiilis, kus Lepatriinu on vahetanud oma põhiinstrumendi, kitarri, nüüd hoopis klaveri vastu. Järgnevad 11 pühapäeva saab olema muusikat täis, kui kord nädalas ilmub kauamängivalt uus pala. Lepatriinu viimane album „Treehouse“ ilmus aastal 2018.