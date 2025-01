Telekokk Jamie Oliver sai pliidi ja kaamera ees multimiljonäriks, kuid pole skandaalidest pääsenud

Tänaseks on isegi eesti keeles ilmunud vähemalt 13 Jamie Oliveri (49) kokaraamatut ja palju neid üle maailma on avaldatud, ei oska ka ükski statistikaametnik täpselt öelda. Samamoodi on segane, kui palju tema erinevaid kokasaateid on maailma eri nurkades näidatud. Ajal, kui Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel kannatavad maailmas nälga kümned miljonid inimesed, on kokasaated ja -raamatud populaarsemad kui iial varem.