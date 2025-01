KUULA | Liis Lemsalul ilmus maailmakuulsa DJ-ga ühislugu: „Veider tunne, kui Tai suures ööklubis inimesed mu loo järgi tantsivad“

Omamoodi tore seos on selle koostöö puhul ka Norra ja Liisi Norras elatud aastatega. „Tungevaag on norrakas, seega saime stuudios ja esinemise ajal norra keeles suhelda ja meil oli kohe megahea klapp. See tundub kõik tegelikult siiani uskumatu, sest selline maailmakuulsa artistiga koostöövõimalus on ikka väga haruldane. Samuti on minu jaoks esmakordne see väga klubi-tantsuline muusikastiil ja see, kuidas ma siin laulan või kõlan pole klassikaline mina. Mu hääl on pitchitud ehk EDM-ile omaselt on vokaal moonutatud. Seda teadmata ei pruugi esmakuulamisel kohe arugi saada, et tegu on minu vokaaliga. Tungevaagi tunnetus oli, et selles loos peab nii olema ja usaldan selle skene tippu,“ on Liis veendunud, et uus lugu on midagi uut ja põnevat tema kuulajatele.