Filmi „Ei iial enam“ staar soovib Blake Livelylt ja tema abikaasalt saada mitusada miljonit dollarit, skandaali on tõmmatud ka Taylor Swift

Koduvägivallast rääkivas filmis „Ei iial enam“ peaosi mänginud Blake Lively ja Justin Baldoni on juba kuid konfliktis olnud, kuid nüüd on saanud nende kisma uue pöörde. Kui detsembris kaebas Blake Justini seksuaalse ahistamise eest kohtusse, siis nüüd on Justin esitanud oma hagi Blake’i ja tema näitlejast abikaasa Ryan Reynoldsi vastu.