Monika Tuvi elas koos Maris Kõrvitsaga Los Angeleses paigas, kus põlengud möllavad: seda praktiliselt ei ole enam

Õnneks pole Monika sõbrad põlengutega ise pihta saanud. Kõige raskem on hirmsa olukorra juures emotsionaalne pool, kui otsuseid evakueerumise osas tuleb teha. „Ma isegi ei kujutaks ette sellist asja. Kõige tähtsam ongi see, et sa rabad oma kallid inimesed kaasa ja lased jalga. See, et sa oma kodust sellisel moel ilma jääd, see on ikka väga hirmus,“ rääkis ta veel.