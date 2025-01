Siiri Sisask elust Raplamaa metsade keskel: olen enda puudujääkide ja keeruliste suhetega rahu teinud

Siiri Sisask (56) elab Raplamaa metsade vahel Sulu talus, mille on suuremas osas üksi taastanud. Ta ammutab jõudu loodusest: „Looduse ilu vaadeldes on võimatu kurb olla ja tunda end üksildasena.“

Siiri on ära õppinud, kuidas olla oma mõtete peremees. Tema looming on peegeldus ta peenest maailmatunnetusest. Siiri sõnul on antud talle rohkem, kui ta oleks iial osanud paluda.