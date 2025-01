Marilyn Kerro kriitikast, et tema hinnaline kaup on tellitud Hiina odavast e-poest: mina ei pea ennast tõestama

Marilyn Kerro e-poes on müügil kaupa ja teenuseid nii lastele kui ka täiskasvanutele. Teenustena pakub Kerro näiteks õpetusi, loenguid ja prognoose, mille maksumus on seinast seina. Seejuures leiab sortimendist ka küünlaid, tarokaarte, kalendreid, unenäopüüdjaid, lisaks igasuguseid ehteid. Just ehete päritolu on tekitanud tähelepanelikes inimestes kahtluseid võimaliku pettuse osas. Kahtlustatakse, et Kerro müüb oma veebilehel Temust pärit kaupa suure juurdehindlusega.