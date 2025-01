KLÕPS | Maalilised vaated ja kohtumine tiigriga! Merlyn Uusküla põrutas talve eest Taimaale

Tüdrukutebändiga Nexus tuntust kogunud Merlyn Uusküla (40) jagas äsja Instagramis fotot, kus ta poseerib Taimaa looduses. Lauljatar kannab fotol suvist kostüümi, millele lisab omapära kuldsete detailidega must vöö. Lisaks on ta talvesaapad kliimale vastavalt vahetanud tumeroheliste varbavahe plätude vastu. Viimase lihvi annavad lauljatari riietusele tumeroheliste klaasidega päikeseprillid.

Uusküla foto taustale jääb maaliline Taimaa vaade. Taga kõrguvad soojale kliimale omased palmipuud. Fotolt on näha ka liivarand ning laiuv veekogu koos vahuste lainetega. Lisaks on pildile püütud ka romantiline päikeseloojang. „Mõned momendid on paremad kui teised,“ seisab Instagrami postitatud klõpsu pealkirjas.