FOTO | Raske haigusega võitlev Celine Dion jagas abikaasa surma-aastapäeva puhul haruldast pilti koos poegadega

„René, me ei suuda uskuda, et sa oled juba üheksa aastat ära olnud. Ei möödu päevagi, mil RC, Eddy, Nelson ja mina ei tunneks sinu kohalolekut. Sa olid mu suurim meister, mu partner ja see, kes nägi minus alati parimat. Ma austan sind ja igatsen sind igavesti mon amour...Me armastame sind,“ kirjutas lauljatar südamlikult postitusele juurde.

Lauljanna avaldas 2022. aasta detsembris, et tal on diagnoositud neuroloogiline haigus nimega stiff person syndrome (kangestunud inimese sündroom – toim), mis mõjutab tavaliselt ühte inimest miljonist. Veel ütles Celine, et kuigi tema haruldast haigust alles õpitaks tundma, siis on teada, et just see ongi tal lihasspasme põhjustanud.