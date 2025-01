KLÕPS | Brigitte oma elust enne kuulsust: kui siiras, armastav ja puhas tüdruk...

Brigitte märkis Instagramis, et tahtis hüpata enne netiavarustes ringlenud trendile ja näidata endast fotot kümme aastat tagasi.

„Mäletan seda, et unistasin, kuidas oleksin kunagi aasta meelelahutaja ja seksikaim naine. Kui need saavutasin - vaevlesin pikalt unistuste puuduses ja tegin perspektiivitusest lihtsaid otsuseid, mis tagasid lühiajalise „õnne“,“ kirjutas Brigitte. Tänaseks on skandaalitaril aga värsked unistused, mille poole ta püüdleb.