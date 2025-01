ARMAS VIDEO | „Võitja väljakuulutamisel oli pettumus ruumis küll suur.“ Taavi Immato kaaslane Pille-Riin korraldas üllatuspeo „Masterchefi“ finaali vaatamiseks

Pille-Riin jagas TikTokis, et Taavil ei olnud üllatuspeost tõesti aimugi. Ta arvas algselt, et suundub lihtsalt perega õhtusöögile.

„Kuna peokutsed läksid välja juba enne kui keegi üldse teadis, et Taavi finaali pääseb, tuli mul topeltmängu mängida mitte ainult Taavi, vaid ka külaliste ees,“ rääkis Pille-Riin korralduslikust poolest. „Õnneks õnnestus kõik suurepäraselt ja mis peamine, Taavil tõesti ei olnud ürituse toimumisest aimugi. Nagu meie pidudele kohane, oli õhtu täis erinevaid mänge alates „Kuldvillakust“ kuni viktoriinini.“

„Võitja väljakuulutamisel oli pettumus ruumis küll suur, kuid kuna šokolaadi tempereerimist ega ka kaaviari valmistamist ei olnud „Masterchefi“ kolme hooaja peale veel keegi ette võtnud, siis see magustoidu kõige ebaolulisema detaili soolakus meie jaoks Taavi meistriteost kindlasti ära ei nullinud,“ teatas Pille-Riin, lisades, et tema jaoks on Taavi 100% masterchef.