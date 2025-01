Henessi sõnul on kõnealune noormees käinud temaga tulest ja veest läbi. „Seisad minuga läbi kõige – soojendasid mu malaariaravimeid, hoolitsed meie 40 lapse eest, päästad elusid – sõna otseses mõttes. Andes ära kõik, mis sul on, et teisi aidata. Inspireerid oma tööga, unistuste ja uskumustega kogu oma linna ja küla. Ja mis kõige tähtsam, inspireerid kõiki neid kauneid lapsi, kes su hoole all kasvavad,“ ülistas Henessi tähtsat meesterahvast oma elus.