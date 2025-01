REPORTAAŽ | „Ei ole võimalik, et see mees minu kohta nii inetuid asju kirjutas...“ Silvia Ilves ja Juku-Kalle Raid matsid peol sõjakirve maha

Mõnda aega tagasi tegi poliitik, ajakirjanik ja luuletaja Juku-Kalle Raid (50) postituse, mis solvas tšellist Silvia Ilvest (32) hingepõhjani. „Ausalt öeldes, ma ei teadnudki, et nii inetu hingega inimesi on olemas,“ rääkis Silvia hiljuti Kroonikale antud intervjuus .

Oma postituses andis Juku-Kalle kriitilisel toonil mõista, et on häiritud sellest, et Silviast ajakirjanduses pidevalt juttu on. Veel jagas ta soovitusi tšellistil rohkem mõelda.