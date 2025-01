FOTOD | Vaata, kes tulid uue komöödia „Pikad paberid“ esilinastusele

Just Film 2024 publiku lemmikuks valitud „Pikad paberid“ on coming-of-age lugu iseseisvat elu alustavatest 20ndates aastates noortest. Dialoogid ja tegelased põhinevad paljuski päriselt toimunud olukordadel ja inimestel. Meel Paliale vaatleb noori, kes on jõudnud hetke, kus tuleb ise asuda langetama otsuseid tuleviku kohta ükskõik kui teadlikud või mitte-teadlikud need on.

Paliale jaoks oli väga tähtis, et üks tegelane selles filmis oleks Tallinn. „Tahtsin jäädvustada neid kohti, kus mina ja minu eakaaslased käivad, Tallinn muutub nii ruttu ja kohad hääbuvad. Ma soovisin, et kümne aasta pärast keegi saaks vaadata ja mõelda, et oh, Tallinn oli kümme aastat tagasi selline ja noored käisid sellistes kohtades aega veetmas.“

Filmis astuvad üles Mihkel Kuusk („Kalev“), Maria Helena Seppik, Karl Birnbaum ja Edgar Vunš, operaatoriks on Markus Mikk, kunstnikuks on Jasmin Kulagina, stsenarist ja režissöör on Meel Paliale ning produtsentideks Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid.

Meel Paliale murdis end Eesti filmivaataja teadvusesse mängufilmiga „Kiik, kirves ja Igavese Armastuse Puu“ mille ta kirjutas koos Urmet Piilinguga. Täielikult erakapitali abil tehtud mikroeelarveline film nomineeriti Eesti Filmi- ja Teleauhindadel kuues kategoorias ning valiti ka publiku lemmikuks.

„Pikad paberid“ tootja ja levitaja on Tallifornia, kelle varasemaste linateoste hulka kuuluvad „Mind on kaks“ „Tulnukas 2“, „Vaba raha“, „Ükssarvik“ ja „Kratt“. Filmi kaasrahastajateks on Eesti Filmi Instituut, Kultuurkapital ja Tallifornia filmifond.

Kriitikute poolt sõnadega „kahtlemata kodumaise filmiaasta üks tippe“, „enneolematult tugev“, „aasta parim Eesti film“ ning „võimalik, et läbi aegade parim kodumaine noortefilm“ ülivõrretes kiitust saanud „Pikad paberid“ jõuab üle Eesti kinodesse 24. jaanuaril.

