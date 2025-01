Raadiohääl Rauno Märks meenutab esimest suudlust oma pikaaegse abikaasaga: see toimus kortermaja trepikojas

„Mis puudutab esimest suudlemist, siis see toimus tol samal varahommikul, pärast klubist koju saatmist, kortermaja trepikojas. See oli meie kolmas kohtumine, Evelin oli 16 ja ma ise 17-aastane,“ kirjeldas Märks, kelle sõnutsi kulges kõik pingevabalt, orgaaniliselt ning ladusalt.

Möödunud aastal tähistasid Rauno ja Evelin Märks juba hõbepulma. Esimest kohtumist mäletavad nad just kui see oleks olnud eile. See juhtus Alari Kivisaare poolt korraldatud noorte diskorite konkursil Tartus, Rukkililles. Evelin istus sõbrannaga laua taga ja ajas juttu, kui järsku seisis nende ees ilus sihvakas poiss, kes küsis, puna palgel, et kas tüdrukud tantsivad ka? Selle peale olid nii Evelin kui sõbranna krapsti toolilt püsti.

Rauno Märksi sõnul oli just Evelin see, kes talle tol konkursil õnne tõi, koguni nii palju, et see garanteeris pääsu finaali. See oli omakorda jälle hea ettekääne minna Evelini juurde kassette laenutama ja vaatama, kas äkki Evelin ei tuleks talle taustatantsijaks. Seda aga paraku siiani juhtunud ei ole, kuid see-eest on suurest armastusest perre sündinud kolm tütart: Mia Marii, Lii Heleen ja Keira Isabel.