Fännid mures! Nicole Kidmani tervis näitab halvenemise märke ja tal on liikumisega raskusi

Nicole Kidman (57) säras alles hiljuti uue erootilise draamafilmi „Babygirl“ reklaamüritustel, kui fännid tema tervise üle muret hakkasid tundma. Nimelt tundus staarnäitleja meediaüritustel kahvatu, ebaloomulikult kõhn ning jõuetu. Näitleja toetus alatasa kaasnäitlejatele või turvameeskonnale, et liikuda.

„Ta on nii kõhnaks jäänud!", „Mis temaga juhtunud on?“ ja „Ta ei näe kuigi terve välja“ on põhilised sõnumid, mida inimesed peamiselt TikTokis ja platvormil X Kidmani kirjutavad. Sotsiaalmeedias on palju tähelepanu saanud video, kus ta enda turvameeskonna najal ringi liigub ja sellegipoolest silmnähtavalt raskustes on.

Konkreetselt selle video all õigustavad fännid aga Kidmani ebaloomulikku ja pigem haiglast olekut vale kingavalikuga. „Kõrgete kontsakingadega munakiviteel kõndimine on äärmiselt keeruline,“ põhjendas üks. „Jumal tänatud, et see mina ei ole, kes sellel teel nende kingadega kõndima peab,“ rääkis teine.

Seejuures kahtlustavad jälgijad, et kõhnunud näitleja kasutab kõhnumiseks aina populaarsust koguvat diabeediravimit Ozempicut. Teised aga arvavad, et Kidman on treenimise ja toitumise oma vanuse ja uue filmirolli tõttu tõsisemalt ette võtnud, mis on ka nähtavaid tulemusi toonud.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada