KLÕPS | Kadestusväärne figuur! Ingrid Mänd näitas puhkusereisil bikiinivormi

Ingrid Mänd rääkis tänavu jaanuaris Kroonikale, et ta kõrval on kaaslane, kes on kõige hoidvam ja toetavam. „Kui sinu arust on kaaslane kõige ägedam ja ilusam, siis sa tahad olla ise ka selline, et kaaslane oleks sinu üle uhke. Sedasi austad iseennast ja oma kaaslast.“ Mänd lisas, et ta on suhtes hoitud. „Varem arvasin kogu aeg, et olen heas suhtes, aga tegelikult ei olnud. Varem ma ei osanud sellest aru saada, sest mul ei olnud võrdlusmomenti,“ ütles ta.