„Mees, kes on võitnud saate „Tantsud tähtedega“, ei oska tantsida!“ Star FMi saatejuhid tegid otse-eetris torke Mikk Saare pihta

Muusik Mikk Saar (44) tuli möödnud aasta lõpus välja uue hingelise singliga „Sa võid mind armastada“. Musikaalselt hoopis teisest küljest näitab ta end aga hoopis ladina-flamenko bändiga, kus ta musitseerib koos Indrek Kruusimaa ja Pääru Ojaga.

Saatejuht Pille Minev mõtiskles raadioeetris, et flamenko kõlab täpselt sedamoodi, et siis peab ka tantsima. „Peab jah, kui oskad, miks mitte, mina ei oska,“ tunnistas Saar avameelselt. „Aga ma tean, et Indrekul ja Päärul on neid tuttavaid palju, kes oskavad tantsida ja nad teevad vahepeal selliseid üritusi, kus musitseerivad koos tantsijatega,“ rääkis ta.

Üks saatejuhtidest, Andres Puusepp, haaras aga sõnasabast kinni ning ei andnud muusikule sugugi armu. „See on huvitav, et mees, kes on võitnud saate „Tantsud tähtedega“, ütleb, et ta ei oska tantsida,“ torkas Puusepp naljatledes. „No sellest on küll nüüd mõnda aega möödas,“ üritas Saar väljaöeldut põhjendada.

„No seda nüüd küll, aga midagi meeles ei ole jah, mitte ühtegi sammu?“ ei jätnud saatejuhid muusikut veel rahule. Mikk Saar vabandas end välja väitega, et Lõuna-Hispaaniast pärineval flamenkol pole siiski võistlustantsuga suuresti midagi pistmist.

Lisaks rääkis Saar raadioeetris, et kui võrrelda ansamblis mängimist muusikalis osalemisega, siis muusikalid on tema jaoks siiani keerulisemad ja panevad proovile. „Oleneb muusikalist, aga „Hüljatud“ on minu jaoks siiani väga väljakutsuv, kuidagi see materjal on lihtsalt selline ja lisaks erinevad helilahendused,“ selgitas Mikk. Tema sõnul on bändis mugavam mängida, sest ta on seda kümme korda rohkem teinud ja tunneb end kui kala vees.

