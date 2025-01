KLÕPS | Kas tunned koomikuhakatise ära? Ari Matti tähistab 33. sünnipäeva humoorikate lapsepõlvefotodega

Lisaks poseeris mitmel fotol ka Ari Matti väidetav tüdruksõber Liz Splatt. Jutud nende võimalikust armusuhtest ületasid Eestis uudiskünnist juba tänavu augustis. Toona toetuti Lizi kommentaarile, mille ta oli jätnud Ari Matti ühe Instagrami postituse alla. „Ta esines Madison Square Gardenis, see on suurim areen, millel esinemisest iga ameeriklane unistab. Ma olingi tema üle uhke, see oli „uhke tüdruksõbra moment“,“ meenutab ta ka Kroonika veergudele jõudnud kommentaari tagamaid.

Ameeriklanna sõnul polnud neil algul plaanis suhtest avalikult rääkimisega kiirustada. „Ma uskusin, et eks selliseid asju võib juhtuda ja me saame neist rääkida samm-sammult. Muidugi üritame seda hoida nii privaatsena kui võimalik – ju ma siis tõmbasin saladuskatte pealt,“ ütles ta, viidates varem mainitud Instagrami kommentaarile.

Humoorika fotoseeria aga alustasid ja lõpetasid fotod, mis pärinevad Ari Matti lapsepõlvest. Viimane postitatud foto annab aimu, et juba väiksena polnud koomikul huumori ja julgusega probleeme. Kõnealusel pildil näitab väike blondipäine koomikuhakatis keskmist sõrme otse kaamerasse. Tähelepanelikumad märkavad fotol ka otsest viidet USAle, ehk oli see ka tulevikuennustus USA karjääri osas – nimelt on väiksel Ari Matti seljas särk, kus on peal Chicago Bullsi särgis korvpallur Michael Jordan.