Jaan Tammsalu sattus nädalavahetusel politseiga sekeldustesse: näidik näitas, et mul on korralik joove – ligi 0,5 promilli

„Mu autos helises telefon ja keegi tähelepanelik kirikuline teatas, et kohas, kuhu peagi jõuan, toimub „Kõik puhuvad“ politseireid. Eks helistaja muretses, et õpetaja jõi armulaua karikast ja äkki.... Mina ei osanud muud mõelda, kui et lõhn võib ju olla, aga sellegi saab suuvärskendajaga ära,“ meenutab Tammsalu.

Usumees pihustaski värskendajat suhu ning asus alkomeetrisse puhuma. „Politseinik vangutas pead ja läksime uuele katsele. Seekord toruots suhu ja põhjalikult puhuma. Näidik näitas, et mul on korralik joove - ligi 0,5 promilli. Paluti autost väljuda ja siseneda politseiautosse,“ kirjeldab ta asjade kulgu. Ligi pool sajandit rooli keeranud Tammsalu sõnul oli ta elus esimest korda sellises olukorras.

Vaimulikule selgitati, et ta on nii kaua jälgimisel, kuni tuleb järgmine ekipaaž. „Uus ekipaaž tuli musta autoga. Sealt väljusid tumedates rõivastes politseinikud ja palusid mul nende masinasse ümber istuda. Näidati tagapingil lamavat suuremat aparaati ja seletati, et mul on õigus keelduda ja siis tuleb minna haiglasse vereproovi andma. Kujutasin juba ette, kuidas ma haigla koridorides kahe politseiniku saatel kõnnin ja kiiresti kuulsaks saan,“ meenutab Tammsalu.