Ei olegi uus kuum paar? Sofia Vergara ja Lewis Hamilton on ühel seisukohal, miks nende suhtest asja ei saaks

Eelmisel nädalal märgati Sofiat ja Lewist koos New Yorgis lõunatamas. Pealtnägijate sõnul ei söönud Sofia aga pea üldse enda ees olevat toitu, ta oli söömise asemel süvenenud hoopis lauas kõlanud vestlustesse.

Pärast umbes kaks tundi kestnud lõunat saatis Lewis Sofia autoni, millega näitlejatar lahkus. Restorani väljas võis staare näha samuti innukalt koos naljatlemas ja vestlemas, enne kui Sofia teda oodanud maasturisse istus.

Nende koos nägemine lõi lõkkele sahinad, et 40-aastase F1-tähe Lewise ja 52-aastase „Moodsa perekonna“ näitlejanna Sofia vahel on midagi enamat kui sõprus. Nüüd on aga mõlemad staarid arvamusel, et nende romantikast ei saaks asja ja seda eelkõige just nende vanusevahe tõttu.

Väidetavalt arvavat Sofia, et tema ja Lewise vanusevahe on liiga suur. Ka Lewis olla samal seisukohal. „Isegi tema arvab, et Sofia otsib midagi muud meestes,“ rääkis üks Lewist tundev allikas.

Kuigi nende vanusevahe on 12 aastat, on nad oma elus erinevates kohtades. Sofial on seljataga teine lahutus ja tema karjäär on aina kõrgemat lendu tegemas. Lewis sai alles jaanuari algul 40-aastaseks ja tema suhted pole isegi kihlumiseni jõudnud. Samal ajal tegeleb ta vormelimaailmast pensionile jäämise plaanidega, vahendab Page Six.

Aastate jooksul on Vergara olnud seotud mitmete meestega, tema teine abikaasa oli Joe Manganiello ja endine kihlatu oli Nick Loeb. Sofia ja Joe abielu sai punkti ligi aasta tagasi.

Lewist seostati aga veidi aja eest superstaari Shakiraga, kes aga möödunud aastal USA meediale kinnitas, et hetkel pole ta kohtamas käimisest huvitatud. Vormelitäht oli pikaajalises suhtes The Pussycat Dollsi lauljatari Nicole Scherzingeriga aastatel 2007–2015.

