Viimane päev esimese vooru lõpuni: kes juhivad Muusikaauhinnad 2025 aasta muusikavideo hääletust?

Esimene hääletusvoor, kus osaleb 20 muusikavideot, läheb lukku 22. jaanuaril kell 23.59. Võiduvõimalus on siiani säilinud igal valikusse jõudnud muusikavideol, kuid samal ajal on väljakujunenud ka esikümme. Kas aasta muusikavideo võitja on juba hääletuse esiotsas või tuleb esimese vooru viimaste päevadega esile keegi uus? Seda näitab aeg.