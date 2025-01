Jaanipäev tuleb raju! Pühajärve jaanituli tähistab täisealiseks saamist muljet avaldavate artistidega

Pühajärve Jaanituli 2025 esinejad on selgunud! Festivali kahel laval astuvad üles Tommy Cash, Bru-C, Brennan Heart, Delta Heavy, 5MIINUST, Bedwetters, nublu, villemdrillem, Terminaator, Karl-Erik Taukar, Clicheric & Mäx, Küberünnak & Karmo, säm, boipepperoni ja An-Marlen, triibupasta, Lil Till, AG & Beatrice, EskoBros & SAMO.

Eesti suurima popmuusika festivali üks peaesinejatest on Tommy Cash. Kodumaine ja ülemaailmselt tuntud artist ning visuaalkunstnik on sel aastal oma looga „Espresso Macchiato“ suurim favoriit Eesti Laulu konkursil. Instagramis üle miljoni jälgijaga Cash on kogunud maailmas kuulsust tänu post-soviet räpistiilile ja muusikavideotele. Tuntumatest hittidest on kuulajaid ja vaatajaid köitnud lood nagu „Untz untz“, „Racked“, „Winaloto“, „Pussy Money Weed“ ja „Little Molly“ mida on Youtube’is vaadatud vähemalt 17 miljonit korda.

Suurbritanniast tuleb Pühajärvele räppar Bru-C, kes alustas oma muusikuteed 19-aastaselt, olles osa reggae ja ska bändist After Dark Movement. 2016. aastal alustas ta soolokarjääri ning hakkas korraldama bassline-üritusi. Tema muusika on segu grime’ist, räpist ja tantsumuusikast, mis peegelduvad energilistes ja ausates tekstides. Bru-C on muutunud üheks juhtivaks figuuriks UK garage’i ja bassline žanrites.

Hardstyle muusika toob Pühajärvele Hollandi DJ ja muusikaprodutsent Brennan Heart. 2000. aastate alguses karjääriga alustanud DJ on tuntud oma energiast tulvil esinemiste ja omanäolise heliloomingu poolest, mis ühendab tugevad bassid ja meloodilised elemendid. Brennan Heart on loonud mitmeid hitte, sealhulgas „Imaginary“, „Lose Control“ ja „Hardstyle DNA“, ning on tuntud oma live-esinemiste poolest üle kogu maailma. Tema muusika on olnud määrav tegur hardstyle’i tõusul ja ta on jätkuvalt üks žanri juhtfiguure.