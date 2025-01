Noortesaade „Nova“ kaob ETV2 eetrist ja kolib sotsiaalmeediasse. Miks nii?

Veel detsembris ETV2 ekraanile jõudnud noortesaade „NOVA“ toimetab nüüd vaid sotsiaalmeedias. Rahvusringhääling selgitab, et saade kolis sotsiaalmeediasse, et jõuda oma noori kõnetava sisuga kõigel sobivamal moel nendeni. Oma roll on ka kulutustel, mis sotsiaalmeedias sisuloomise puhul varasemaga madalamad on.