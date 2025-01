VIDEO | Esileedi kübar jäi ette! Melania ja Donald Trump jagasid vannutamistseremoonial kummalist suudlust

„Melania ei liigutanud end piisavalt!“

Sotsiaalmeedias sattus piinlik musi kiirelt netirahva hambusse. „Trump soovis oma naist suudelda, kuid Melania kübar otsustas, et täna seda ei juhtu,“ kirjutas üks kasutaja sotsiaalmeedias. „Melania ei liigutanud end piisavalt, et Donald teda suudelda saaks,“ muigas teine suudluse kohta. „Nüüd on teada, miks Melania seda kübarat kandis - see oli kaitsetaktika,“ viskas kolmaski olukorra üle nalja. „Selle nimi mood. Ja see on esmakohal,“ tõdes järgminegi säutsuja.