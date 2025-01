FOTO | „Tuhat korda jaa!“ Selgeltnägija Merily Timmer kihlus Mehhikos

Nõid Merily Timmer postitas Instagrami platvormile foto, millega teatas, et ta on puhkusereisil kihlunud. Kihlumine tuli ilmselt Timmerile endalegi üllatusena, sest avaldatud fotol hoiab selgeltnägija suurest imestusest kätt suu ees. Pildi fookuses on ta käsi, millel ilutseb valgest kullast ja vääriskiviga kaunistatud kihlasõrmus.