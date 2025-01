Mari ja Jesper Parve avameelselt kooselu mõõnadest: oleme kunagi ka lahku läinud

„Oleme kunagi ka lahku läinud. Päris suhte alguses ja siis mitmeks aastaks,“ tunnistas Mari Ojasaar-Parve, kuid nii tema kui Jesper Parve tõdesid, et see oli ainult hea, sest sel polnud nad kumbki veel nii sügavaks suhteks valmis.

„Eks väiksemaid kriise on pärast laste sündi ikka ette tulnud, oleme ju ikkagi inimesed. Kui Luna Maria oli aastane, istusime taas laua taga, vaatasime silma ja küsisime, kas tahame koos edasi minna,“ rääkis Mari. Ta lisas, et on end ka laste kasvatamise kohustustes üksikuna tundnud, kui Jesper mitmel rindel rabas, et pere majanduslikku tagalat kindlustada.