„Mina ei hääleta!“ Ivanka Trumpi iluteenindajana töötav eesti modell Piret Aava sai koostöö tõttu halbu kommentaare

Eesti endine modell Piret Aava (44) tegutseb juba aastaid Ameerika Ühendriikides ning töötab iluteenindusvaldkonnas. Aava veab ettevõtet Eyebrow Doctor, pakkudes lisaks kulmumeigile ka jumestust, huulte püsimeiki ja püsiva lainerijoone tegemist. Samuti juhib ta ka rullmassaažiettevõtet. Tema ettevõtete salongid asuvad nii New Yorgis, Miamis kui ka Greenwichis.

Donald Trumpi ametisse vannutamise päeval avalikustas Aava oma ettevõtte kontol, et just tema on Ivanka ilusa kulmukaare autor.