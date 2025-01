Elukutse valitud! Paris Hiltoni poeg tahab Los Angelese tulekahjusid kustutanud päästjate eeskujul tuletõrjujaks saada

„See maja oli koht, kus meil on nii palju mälestusi. See on koht, kus Phoenix tegi oma esimesed sammud ja kus me unistasime luua Londoniga mälestusi kogu eluks. Kuigi kaotus on tohutu, olen tänulik, et mu pere on kaitstud,“ kirjeldas Hilton sotsiaalmeedias. Ta lisas, et tema meeskond pöördub täna ka mittetulundusühingute poole, et välja selgitada, kuidas saaks kõige paremini toetada kogukonda, mida need tulekahjud mõjutavad. „Oleme selles koos, LA. Kallista täna õhtul oma lähedasi veidi tugevamalt. Kunagi ei tea, millal kõik võib muutuda.“ kirjutas Paris Hilton sotsiaalmeedias.