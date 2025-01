Muusik Lepatriinu raskest perioodist: elasin oma hinge jaoks täiesti vale inimesega

Paomets rääkis saates, et Madeiral elades ei olnud tal mitte ühtegi tuttavat inimest. Ent ühel hetkel kohtus ta seal ühe meesterahvaga, kellega koos elas. „Alguses oli kõik tore ja ilus ja tundus, et saame kõigega hakkama,“ sõnas muusik.

Mida aeg edasi, seda suuremaks probleemid Paometsa sõnul läksid. „Iga asi oli probleem ja saad järsku aru, et sind süüdistatakse kõiges ja lihtsalt iga päev tunnedki ennast süüdi, sest keegi su kõrval raiub kogu aeg, et sina tegid. Tuleb tunnistada, et elasin oma hinge jaoks koos täiesti vale inimesega,“ tõdes naine ja lisas, et elu õppetundide eest tuleb küll tänulik olla, ent vahel on siiski väga raske mõnele inimesele tänulik olla, pärast kõike seda, mida tuli läbi elada.