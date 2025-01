Filmistaar Maarja Johanna Mägi leidis „Aurora“ võtetelt armastuse: võtteplatsil ei juhtunud meie vahel veel midagi!

Alles viie aasta eest lavakooli lõpetanud Maarja Johannale on see lisaks rollidele teatris Vanemuine juba kolmas filmiroll – varem on ta tuntust kogunud „Apteeker Melchiori“ filmisarjas ja komöödiafilmis „Vigased pruudid“. Kuigi eelmisel aastal andis Maarja Johanna teada, et astus vabakutselise näitleja heitlikule teele, teeb ta jätkuvalt koostööd oma varasema koduteatri Vanemuisega.