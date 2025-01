ARMAS KLÕPS | „See väike tüdruk pani mind taas muusikat armastama.“ Kanye West leidis tänu tütrele uue hingamise

Eelmisel aastal võttis North muu hulgas osa Kanye albumi „Vultures“ kuulamispidudelt. Noore tüdruku vokaali on kuulda ka mitmel „Vulturesi“ lool, sealhulgas hittlool „Talking / Once Again“.

Lisaks muusikale on Kanye West saanud viimastel aastatel palju kriitikat postituste tõttu, mida ta oma abikaasast Bianca Cencorist sotsiaalmeediasse üles laadinud on. Tihtipeale on Cencori Westi postitatud fotodel peaaegu et paljas ning nii mitmedki räppari fännid arvavad, et tal puudub igasugune austus oma abikaasa vastu.