Jeremy Clarkson seisis surmaga silmitsi: „Top Geari“ saatejuht pidi oma elustiili palju muutma

„Top Geari“ üks saatejuhtidest Jeremy Clarkson (64) sattus eelmisel aastal südamerabanduse tõttu haiglasse. Telemees on varem öelnud, et ta koges toona murettekitavaid sümptomeid nagu külm higi, pitsitav tunne rinnus ning nõelad käsivarres. Seetõttu vajas ta elupäästvat südameoperatsiooni.

Nüüd on ta pannud rõhku jalutamisele ja proovib iga päev ohtralt samme täis saada, vahendab Mirror. Samuti sööb ta vähem vorstikesi ja sööb hoopis sellerit. „Ma tunnen end seda tarbides paremini,“ lausus ta. Veel jättis ta oma toidulaualt välja töödeldud toidu. „Kui selles on rohkem kui üks koostisosa sees, ära söö seda,“ rääkis ta dietoloogi nõuannetest.

Ka pidudel ei hoidnud Clarkson end tagasi. Kui aegajalt naudib ta klaasikest või kaks veini, siis eelmisel aastal jõi ta palju rohkem ja tunnistas, et läks alkoholi tarbimisega liiale. „Tavaliselt läks õhtu peale kaks pudelit veini. Seda oli liiga palju,“ ütles tuntud telemees.

Ta võrdles alkoholi mitte tarbimist kätelseisu tegemisega. „Tehniliselt on see lühikest aega võimalik, aga nädalake seda on juba keeruline,“ leidis Clarkson.