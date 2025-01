FOTO | Palju õnne! Lauljatar Lenna Kuurmaa saab neljandat korda emaks

Setomaal elav lauljatar postitas Instagrami pildi oma kõhust ja allkirjaga „+1“ annab ta mõista, et perre on sündimas uus liige.

Eelmise nädala Kroonikas rääkis Lenna lähemalt nende kärgperest . Lauljatar tunnistas, et veel on keeruline analüüsida seda, kuidas on maal elamine tema lastele mõjunud. „Mulle tundub, et millestki ilma nad küll ei jää, kui elavad väikses külas. Pigem naudivad ümbruskonda. Tüdrukute teine pool perest elab Tallinnas ja koolivaheajad veedavad nad seal. Samuti reisime palju ringi,“ sõnas Lenna.

„Amil ja Matildal on huvikoolid ja trennid, kus neil läheb väga hästi. Üks mängib kooli tüdrukutebändis trumme. Olen käinud nende kontsertidel – väga äge on. Teine on valinud sõutantsu. Laulmist pole kumbki enda peale võtnud. Eks ole näha, aga minul ei ole soovi, et nad peaksid tulema minu tuules. Tütardel on vabad käed ja ma alati toetan, kui neil on huvi millegi uue vastu.“