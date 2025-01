Chris Brown võtab tuntud filmistuudio vastu ette kohtutee ja nõuab laimamise eest mitusada miljonit dollarit

Warner Bros. andis eelmise aasta oktoobris välja dokumentaalsarja, kus kujutati Chris Browni (35). Sari kandis pealkirja „Chris Brown: A History of Violence“ ning räppari kohta räägiti seal, et ta on korduvalt naisi vägistanud ja seksuaalselt ära kasutanud.

Brown toon ka esile, et produtsendid lõid sarja kohtuasja põhjal, mille 2022. aastal algatas üks üldsusele teadmata identiteediga inimene. Browni hagi alusel lükati see kohtuasi varem tagasi, sest see oli valesid täis, vahendab Page Six. Kohtuasi keskendus ühe naise väidetele, ta süüdistas artisti uimastamises ja seksuaalses vägivallas. Ta soovis Brownilt saada 20 miljonit dollarit.