Telebeebi on sündinud! Eestlannast Netflixi tõsielustaar sai emaks

Eestlanna ja tema rootslasest abikaasa Rasmus Hedenstedt panid pojale nimeks Kelian. Laps kaalus 4180 grammi ja on 54 sentimeetrit pikk. „Me oleme nüüd mõneks ajaks oma beebimullis ning vaatame ekraanide asemel oma poega,“ kirjutas Krisse-Ly Instagrami andes mõista, et ta ei figureeri mõned päevad sotsiaalmeedias. Tema tegemisi Instagramis jälgib pea 100 000 kasutajat.

Krisse-Ly leidiski osaliste seast endale armastuse. 2024. aasta veebruaris otsustas naine ise ohjad haarata ja palus Rasmuse kätt. „Otsustasin Rasmuse ise endale meheks paluda, sest minu jaoks ei ole käe palumine seotud sooga. Olen alati öelnud, et kui kohtan meest, kellega näen tulevikku, tahaksin seda ise teha – näidata, et naised saavad ka ega pea alati mehi ootama,“ ütles tõsielusaatest abikaasa leidnud eestlanna Õhtulehe veergudel .

Peagi astuski paar altari ette ning eelmise aasta juunikuus sai selgeks, et Krisse-Ly on juba beebiootel. „Meil on väike teadeanne. Meist saavad vanemad!“ rõõmustas paar sotsiaalmeediasse postitatud videos. „Me oleme väga õnnelikud. See ei olnud plaanitud, aga rohkem kui tervitatav. Me oleme käinud juba esimeses ultrahelis ja nägime väga-väga tugevat südant tuksumas. Ma olen juba neli kilo juurde võtnud. Saab huvitav näha olema, kuidas ma kuue kuu pärast välja näen.“