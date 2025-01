Marko Matveret kimbutab kehv mälu: väga sageli ei meenu mul mitte midagi

Marko Matvere rääkis Sten Teppani omanimelises Vikerraadio saates, kuidas tal paljud asjad meeles ei püsi. „Ma pean ütlema, et mul ei ole üldiselt hea mälu. Ma ei mäleta kõike. Kas see on kasulik või on see kahjulik – ma ei oskagi täpselt öelda. Vahel, kui me oma ansamblikaaslastega mälestusi heietame, siis mul ei ole mitte midagi meeles, mida nad räägivad. Kui nad lähevad detailidesse, siis mul siiski midagi hakkab meenuma,“ tõdes muusik, kuid lisas siis: „Aga väga sageli ma pean ütlema, et mul ei meenu mitte midagi.“

„Näiteks me sõidame mõnda mängukohta Eestis ja jõuame sinna ukse taha. Keegi ütleb, et oh, siin me oleme mitu korda mänginud, aga mul ei tule üldse meelde, et me oleme seal mänginud. Korrakski ei meenu. Järelikult mu aju siis otsustab, et mul ei ole tarvis seda meeles hoida. Või siis ei ole seal midagi märgilist juhtunud,“ rääkis ta olukordadest, kus mälu alt veab. Matvere selgitas, et talle jäävad meelde need esinemised, kus midagi erakorralist juhtunud on.