Sündmuste jada, mis on jõudunud eelkirjeldatud punkti, ulatub 2016. aastasse, kui Jan müüs oma maja Virumaal ligi 100 000 euro eest. Ostjaks oli korvpallurina tuntud Imre Triisberg, kes esitas hiljem Janile kahjunõude – hoone ei pidanud talvel tuult ega hoidnud sooja, millest Jan polnud müügitehingu juures teda teavitanud. Triisberg soovis, et Uuspõld tasuks tema tehtud kulud, et maja müügilepingu tingimustega kooskõlla viia.