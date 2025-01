Kopsakas kahjutasu ja vabandus käes! Prints Harry lõpetas kuus aastat kestnud kohtuvaidluse võidukalt

Prints Harry alustas kuus aastat tagasi kohtuteed väljaande The Sun suure sekkumise tõttu tema eraellu aastatel 1996–2011. Süüdistuse järgi kogus The Sun Harry kohta teavet ebaseaduslikult, kasutades seejuures ka eradetektiivide abi. Lisaks süüdistati väljaannet Harry telefonisse häkkimises ja kogutud teabe väärkasutamises, vahendas Daily Mail.

Kohtutee leidis lõpu, kui pooled jõudsid kaua oodatud kokkuleppele. News Group Newspapers palus prints Harrylt avalikult vabandust The Suni suure sekkumise eest tema eraellu. NGN tunnistas ebaseadusliku teabe kogumist, sealhulgas eradetektiivide teenuste kasutamist prints Harry ja tema varalahkunud ema printsess Diana puhul, vahendas The Washington Post.

Daily Maili andmetel nõustus väljaanne Harryle maksma kopsaka kaheksakohalise summa valuraha. Printsi vandeadvokaat David Sherborne’i sõnul on tegu ajaloolise hetkega: paljastati valed ja varjamine ning näidati, et keegi ei seisa seadusest kõrgemal. „Vastutuse aeg on kätte jõudnud,“ sõnas ta.

Kohtuasjaga tegelenud kohtunik Timothy Fancourt märkis, et kokkuleppe tingimused jäävad osaliselt konfidentsiaalseks. Kohtunik avaldas kahetsust, et pooled jõudsid lahenduseni väga hilises staadiumis ja alles siis, kui protsessi ettevalmistamiseks olid tehtud juba suured kulutused. Ta rõhutas, et pooltevaheline kokkulepe on igal juhul nende õigus, isegi kui see saabub viimasel hetkel, vahendas The Washington Post.