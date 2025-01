KUULA | Ingmar Erik Kiviloo avaldas värske loo „Life Goes On“

„Otsustasin sellel aastal osaleda ja mõtlesin, et ei hakka ühtegi oma vanemat lugu sinna saatma, kirjutan parem midagi täiesti uut. Nii sündiski lugu „Life Goes On“, mis jutustab sellest, kuidas elu läheb edasi ükskõik mis ka ei juhtuks. Kui keegi oluline meie elust lahkub, peame mõistma, et me ei saa jääda vaimselt, aga ka füüsiliselt paikseks, kuna aeg ei peatu kunagi,“ rääkis Kiviloo ja lisas, et lõppude lõpuks elu nii inimesi õpetabki ja kõik läheb nagu peab.

Kiviloo jätkas: „Esimesena tekkis fraas: „The rivers will remember, the forests won’t forget“, ehk „Jõed jäävad mäletama ning metsad ei unusta“. Need sõnad kõnetasid mind ja läksin sealt nendega edasi. Kogu loo kestel on esil looduslikud elemendid. Nii filmisime muusikavideo Pirita jõe ning metsade taustal ning ka ühes Eesti kaunima atmosfääriga saalis, milleks on barokne Kadrioru Kunstimuuseumi peasaal. Lugu on üpriski minimalistlik, kuulda on vaid vokaali, klaverit, viiuleid, taustavokaale ning loo lõpus korraks ka trumme. Lisaks mängisin salvestusel ise ka viiulit, millel viiulikeelte asemel tšellokeeled. Ehk see pill näeb välja nagu viiul, kuid möriseb madalalt nagu tšello.“