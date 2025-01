FOTOD | Ardo Kaljuvee võttis abikaasaga Keila-Joa lossi restoraniäri üle: ootame meile külla just neid inimesi, kes hindavad endale võetud aega

Kaljuvee sõnul loob Keila-Joa loss oma unikaalsuses võimaluse saada elamus nii atmosfäärist kui toidust. „Võiks öelda, et meie eesmärk ei olnud avada lihtsalt restoran vaid koht, kus inimene saaks elamuse nii lossist, restoranist kui hotellist. Ootame meile külla just neid inimesi, kes hindavad endale võetud aega, et nautida seda koos oma lähedastega. Loss sobib hästi sündmuste tähistamiseks, olgu selleks siis sünnipäevad, pulmad või kokkusaamised sõprade ja töökaaslastega,“ sõnab Kaljuvee.