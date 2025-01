FOTOD | Grete Griffin tähistas pesamuna sünnipäeva: olen nii tänulik, et saan olla sinu ema

„Kaks aastat tagasi sai meie pere terviklikuks. Meie armas Gia, sa oled kõige täiuslikum väike ime, mida me ei teadnud, et vajame. Ma ei kujuta elu ette ilma sinuta ja olen nii tänulik, et saan olla sinu ema. Palju õnne 2. sünnipäevaks, mu kallis – sa oled alati minu beebi,“ kirjutas Grete Instagramis, jagades pilte tütrekese meeleolukast sünnipäevapeost.

Koos on paar olnud üle üheksa aasta. 2024. aasta augustikuus kergitas Grete saladusloori enda ja Roberti suhtelt ning jagas, et nende tutvus leidis aset ajal, kui Grete õppis Ameerika Ühendriikides viimast aastat rahvusvahelisi suhteid. „Olin pannud paika plaani kolida tagasi Eestisse. Pooled asjad olidki juba tagasi Eestisse kolitud, kui Robert mulle Instagramis kirjutas. Kuu aega hiljem saime kokku. Nüüd on meil kolm last ja viis aastat abielu,“ ütles endine seitsmevõistleja toona.