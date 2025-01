Kertu Jukkum meenutab kunagist läkaköha põdemist: mind tabas selline valu, et ma polnud võimeline enam püsti seisma

Jukkumi juhtum põhines Delfi lool, et aastaid tagasi läkaköha rängalt läbi põdenud ja naise kirjeldused välistavad arvamuse, et tegu on kerge lastehaigusega.

Naine rääkis saates, et ta oli väikese lapsena küll läkaköha vastu vaktsineeritud, ent täiskasvanuna mitte. Tegemist oli küllaltki suvise ajaga, mil Jukkum valmistus aastaid tagasi järjekordseks jooksumaratoniks. „Olen viimased kümmekond aastat olnud terve. See köha algas nagu tavaline külmetus, aga järjest süvenes. Mujal Euroopas olid läkaköha numbrid tublisti tõusnud, aga Eestis võttis selle diagnoosi saamine aega kuid. See köha oli hingetuks tegev ja oksendamiseni viiv,“ meenutas Jukkum ja lisas, et läkaköha röövis temalt pikaks ajaks igasuguse jõu.

„Arstid ütlesid järjepidevalt, et olen täiesti terve inimene – sul on köha, võta köharohtu. Ma võtsin kogu aeg erinevaid,“ jätkas Jukkum, kes oma treeninguid küll jätkata ei saanud, käis tööl edasi, sest oli enda arvates „terve“ inimene. „Lõpuks jõudsin nakkuskliinikusse. Seal üks vanakooli pulmonoloog, kes oli teinud kõik testid alates astmast kuni kõikvõimalike kopsuhaigusteni. Tegi lõpuks ka läkaköha testi ja selguski, et näitaja oli kõrge,“ tõdes Jukkum ja lisas, et oli läkaköha põdenud juba kuid.

Jukkum pidigi lõpuks läbima umbes kuuajase antibiootikumikuuri, mis mõjus kiiresti. Küll aga tuvastati, et Jukkum oli köhinud katki oma roide. „Mäletan ühte hetke, kui olin raadioeetris ja mind tabas selline valu, et ma polnud võimeline enam püsti seisma. Mulle kutsuti kiirabi. Nemad pakkusid mulle kiiret valuravi. See jäigi valutama. Mulle endale tundus, et võib-olla on tegemist mingisuguse siselihase probleemiga. Panin endale diagnoose Google’i abil ja arvasin, et äkki on tekkinud mingi põletik köhimise tõttu. Selle peale ei tulnud ma ammugi, et minna röntgenpilti tegema. Kopsust midagi ei olnud tuvastatud,“ tõdes ta.

Eelmine aasta tõi kaasa järsu läkaköhasse haigestunute arvu kasvu. 2024. aasta 1. jaanuarist kuni selle aasta 15. jaanuarini registreeriti Eestis 258 läkaköha haigusjuhtu ehk ligi üheksa korda rohkem kui 2023. aastal, hoiatab terviseamet.

