Heleza ja villemdrillem esinesid Austraalias. Lauljatar: mind pani imestama, kuidas eestlust hoitakse elus nii kaugel kodumaast

Austraalias veetsid noored kümme päeva. „Mind pani imestama see, kui südamlikud on inimesed,“ räägib Heleza kohalikest eestlastest Kroonikale. „Eriti see, kuidas eestlust hoitakse elus nii kaugel kodumaast. Eesti Maja oli nii kodune, inimesed olid nii sõbralikud ja kokkuhoidvad. Üldse ei osanud oodata sellist vastuvõttu!“ õhkab lauljatar.