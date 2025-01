Filmi „Ei iial enam“ staaride kisma jätkub. Baldoni tiim avaldas video võtteplatsilt, Lively soovib tema advokaati vaigistada

Mullu kinodesse jõudnud filmi „Ei iial enam“ („It Ends With Us“) naispeaosaline Blake Lively ning meespeaosaline ja filmi režissöör Justin Baldoni on võtetel toimunu tõttu juba mitu kuud nugade peal olnud. Kui hiljuti avaldas Baldoni advokaat kaadrid, mis peaksid nende õigust tõendama, siis nüüd on Lively andnud oma vastulöögi.