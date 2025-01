„KAS TUNNED MIND?“ | Liis Lemsalu meenutab ootamatut operatsiooni: kes on selle lõikuse läbinud, teavad, et see ei ole kõige meeldivam

Hiljuti Norra produtsendi Tungevaagiga koostööd teinud ja tantsuloo „Solodance“ avaldanud Lemsalu tõdes peale saate äratundmis vooru, et inimesed on ikkagi väga kursis, et ta on laulja ja muusik. „Kui annan intervjuusid, siis minu jaoks on hästi tähtis, et olen laulja, muusik, laulude autor ning laulukirjutaja. Teen ikkagi päris palju tööd, et see kõik saaks olla võimalik. Et saaksin seda ametit pidada. Tore, et inimesed on seda märganud ja näevadki mind sellisena nagu ma ise ka loodan, et see välja paistab,“ reageeris Lemsalu sellele, kuidas rahvas teda tänaval ära tundis.