Pulmakellad helisemas? Cassia Shakti ehk Paljas Porgand kihlus ja plaanib hoogsalt abiellumist

Kuigi alles oktoobri lõpus jagas suunamudija Cassia Shakti avameelselt, et tema elus on väga keerulised ajad, siis näib, et nüüdseks on tuuled kardinaalselt suuna muutnud. Naine, kes viitas toona muredele eraelus, on nüüd pulmaplaane tegemas.