Roosiaia kutset ei saanud, kuid kuidas läheb Estoniaga? 5MIINUST jäi presidendi vastuvõtu kutse asjus kidakeelseks

2024. aastal Eestit Eurovisionil esindanud 5MIINUST ja Puuluup saavutasid looga „(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi“ 20. koha. Eestit igati krapsakalt esindanud meestest kutsuti mullu roosiaia vastuvõtule kõigest kaks: Puuluubi liikmed Ramo Teder ja Marko Veisson. 5MIINUSE neli bändiliiget kutset ei saanud.

Kuigi 24. veebruari vastuvõtuni on jäänud veel veidi üle kuu, on siit-sealt juba kuulda, kes on aasta uhkeimale peole kutse saanud. President Alar Karis pani külaliste nimekirja koostades seekord rõhku nendele, kes pole varem vastuvõttu väisata saanud. Estonia teatri- ja kontserdimajja oodatakse 800 külalist.