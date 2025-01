15 aastat „Terevisiooni“ juhtinud Katrin Viirpalu: ma ei ole kunagi tundnud läbipõlemist

„Kindlasti on varajane tõusmine minu elu mõjutanud. Praegu muidugi vähem, kui teen eetrit kolm hommikut nädalas. See on nagu sünnipäev, võrreldes sellega, kui juhtisin saadet Urmas Vainoga ja tegime seda igal argipäeva hommikul,“ räägib pikaaegne „Terevisiooni“ saatejuht Katrin Viirpalu taskuhäälingus. Ta tunnistab, et toona jäi ka muu elu seisma. „Sõbrad ja kõik, sest nädala lõpuks olin nii väsinud, et jaksanud midagi teha ja vajasin lihtsalt und. Kui ma sellele ajale tagasi mõtlen, siis mõtlen, et kuidas see oli võimalik,“ arutleb Katrin naerdes.

Kuid kõige selle juures ei ole kogenud saatejuht tajunud läbipõlemist. „Olen tundnud väsimust, mis on hoopis teine asi. Aga ma tõesti pole tundnud sellisel moel läbipõlemist, mis oleks tekitanud tunde, et ma ei saa millegagi hakkama ja kõik on nii raske. Ehk see on ka natuuri küsimus ja mul on sellised geenid,“ sõnab Katrin. Kui tal on olnud isiklikus elus keeruline aeg, siis tihti on just töötegemine tema jaoks päästerõngas.