„Vabandust, aga see on absurdne!“ Moldova tühistatud eelvooru favoriidid soovivad sponsorite abiga ikkagi Eurovisionil osaleda

Moldova on Eurovisionil võistelnud 2005. aastast igal aastal, mis tähendab, et kolmapäevane ootamatu teade katkestas riigi 20-aastase osalusseeria. Teade avaldati mõni päev pärast seda, kui toimus Moldova Etapa Națională 2025 esimene voor, misjärel finalistid välja selgitati. Finaali eel peeti favoriidiks Eesti duo Carnival Braini ja Moldova artisti Bacho koostöösinglit „Semafoare“.

Pärast šokeerivat uudist võtsid artistid sotsiaalmeedias sõna. Bacho teatas muu hulgas, et neile on pakutud sponsorlust, mis võimaldaks Moldoval 2025. aasta Eurovisionil osaleda. Laulja sõnul on nad pöördunud TMRi poole, et nendega siiski võimalik Eurovisionil osalemine läbi rääkida. Siiani aga uut informatsiooni Moldova osaluse kohta ei ole.